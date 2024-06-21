Гомельчанина из-за штрафов не пустили за границу: он нашел выход за полчаса 21.06.2024, 8:12

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Свое поведение на дороге мужчина объяснил любовью к быстрой езде.

У гомельчанина накопились неоплаченные штрафы от ГАИ — мужчину полгода искали судебные исполнители, запретившие ему выезд за границу. Неожиданно для приставов он сам пришел к ним платить по долгам, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

29-летний житель Гомеля собрался съездить в Россию, но срочная поездка сорвалась — на границе автомобиль развернули обратно. Водителю пояснили, что запрет на выезд вынесли судебные исполнители, которые полгода разыскивали неуловимого должника.

За это время на его счету скопилось 22 исполнительных производства на сумму свыше 2,5 тысячи рублей. Все взыскания — за игнорирование правил дорожного движения и превышение скорости.

Тогда находящийся в розыске гомельчанин «внезапно сам объявился в отделе принудительного исполнения Гомельского района».

«Явку с повинной он объяснил непреодолимым желанием добровольно рассчитаться с долгами», — добавили в управлении.

Неадекватное поведение на дороге мужчина объяснил любовью к быстрой езде, а задержку с выплатой штрафов — отсутствием времени. При этом на погашение долгов у него ушло полчаса, и исполнительные производства были закрыты.