«Хорошая выписка со счета для каждой страны своя» 21.06.2024, 8:23

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Где сейчас белорусам проще всего получить шенгенскую визу?

Какие страны сейчас выдают белорусам туристические визы, а какие полностью остановили процесс? CityDog.io разобрался, как сейчас обстоят дела с «шенгеном» и что нужно, чтобы его получить, вместе с визовым экспертом Анастасией Лысаковской.

Какие страны сейчас не выдают шенгенские визы белорусам?

Литва, Чехия, Эстония и Латвия приостановили выдачу туристических виз для белорусов еще в 2022 году. Эти страны принимают заявки только в исключительных случаях. Латвия рассматривает гостевые визы.

А вот какие выдают «шенген»

Получить туристический «шенген» можно у Испании, Венгрии, Италии, Франции, Греции, Германии, Болгарии, Хорватии, Румынии, Польши, Нидерландов, Бельгии (через консульство Германии) и Швейцарии (через консульство Венгрии).

Самые популярные страны по выдаче виз — Италия, Германия и Франция

Как и раньше, лучшими странами по статистике выдачи более длительных виз остаются Италия, Германия и Франция. На них приходится более 80% запросов на «шенген».

Правда, записаться туда не так просто. В Италию, например, можно записаться по живой очереди — в ту самую тетрадку на входе в визовый центр. Там уже записалось больше 10 000 человек, а время ожидания на подачу составляет около 4 месяцев. Несмотря на это, запись через тетрадку остается популярной, потому что других вариантов нет.

Подавать документы в Италию рекомендую тем, у кого хорошая визовая история: есть шанс получить более длительный «шенген». Большим преимуществом при запросе визы на год и более будет доказательство, что раньше вы уже бывали в Италии. Знаю, что некоторые даже фотографии из путешествий прикрепляют к документам.

Хорошая визовая история — это наличие нескольких туристических и других шенгенских виз, полученных ранее. Сюда же можно отнести и въезды в страну подачи. В качестве доказательства, что вы там уже были, можно приложить чеки, брони, авиабилеты.

Франция чаще всего ставит визы на три или шесть месяцев. При хорошей визовой истории можно рассчитывать и на больший срок.

Германия назначает дату подачи через восемь месяцев после отправки заявки на официальном сайте консульства. А сама подача может быть через год-полтора. Сейчас есть случаи, когда назначают дату и за два месяца, но это скорее исключение, чем правило.

Венгрия и Испания могут выдать «шенген» как на долгий срок, так и под поездку

Испания тоже продолжает выдавать «шенген» белорусам. Слоты выставляют на сайте визового центра несколько раз в месяц. Документы рассматриваются 45 дней, поэтому подаваться нужно заранее. Визы выдают в основном под поездку или на пару месяцев.

Венгрия принимает заявки как от индивидуальных туристов, так и под тур. Статистика сроков совершенно рандомная. Даже с хорошей визовой историей можно получить визу как на долгий срок, так и под поездку. Более того, Венгрия требует предоставить оплату отеля, отменяя которую вы несете риски: если после выдачи визы консульство проверит и узнает об отмене, визу могут аннулировать.

По нашей статистике, отказы у Венгрии составляют всего 2-3%. Причины для «нет» достаточно стандартные: не обоснована цель пребывания либо недостаточно денег, чтобы находиться в стране.

Лидерами по отказам пока остаются Греция и Польша

Вне сезона статистика отказов у Греции высокая. Причем отказ можно получить, даже если на руках есть билеты и бронь отеля. Сейчас, в летний сезон, по нашим наблюдениям, статистика выдачи немного улучшилась. Важно предоставить хорошую выписку со счета и показать стабильный доход.

Важно: если какая-то другая страна в визе вам уже отказала, после этого в Грецию лучше не подаваться — скорее всего, она тоже откажет.

«Хорошая выписка со счета» для каждой страны своя. Я всегда рекомендую не менее 2000—3000 евро на человека (можно в любой валюте в эквиваленте). Сейчас многие страны строго относятся к финансовым гарантиям, поэтому чем больше покажете, тем лучше.

А чтобы показать стабильный доход, нужно предоставить справку о зарплате за последние 3—6 месяцев (в зависимости от требований страны подачи). Например, Греция недолюбливает безработных, а справки с зарплатой менее 1500 руб. ее смущают.

Если вы работаете на юрлицо в Беларуси, то контракт или трудовую дополнительно прикладывать не нужно. Если же оформлены как ИП, то к документам нужно добавить копию свидетельства о регистрации, выписку из налоговой и выписку из банка о релевантном остатке на счете.

Польша также принимает документы на туристические визы. Правда, длительный «шенген» тут редкость. Чаще всего выдают визу строго под поездку. Более того, Польша требует предоставить подтверждение оплаченной брони отеля и маршрутный лист (то есть план поездки, где именно вы собираетесь побывать).

Болгария, Хорватия и Румыния — новые страны для подачи

С недавних пор Болгария, Хорватия и Румыния тоже начали принимать документы на туристические шенгенские визы. По Хорватии у нас уже сложилась более-менее четкая картина по статистике выдачи: чаще всего это визы под поездку или на месяц.

За Болгарией и Румынией пока наблюдаем. Первые выдачи говорят о том, что ожидать виз на долгий срок от этих стран не стоит. Хотя не исключено, что ситуация может измениться в лучшую сторону.