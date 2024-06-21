Умер участник ансамбля «Сябры» Николай Сацура 21.06.2024, 8:43

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Ему было 72 года.

Умер музыкальный руководитель ансамбля «Сябры», вокалист, клавишник, композитор и аранжировщик Николай Сацура. Об этом говорится на странице группы в Facebook.

Ему было 72 года.

«У ансамбля «Сябры» большое горе. Сегодня ушел из жизни наш коллега, человек, который стоял у истоков ансамбля «Сябры», заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, музыкальный руководитель ансамбля, автор многих произведений, композитор и аранжировщик — Николай Сацура», — говорится в сообщении.

Николай Сацура стал участником «Сябров» с момента основания ансамбля. Он написал музыку ко многим песням коллектива, в частности, «Мамины руки», «Беларусь синеокая», «Беларусская деревня», «Збiрайцеся, сябры» и «Соперница».