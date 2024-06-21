Шеф, в Смольный! Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.06.2024, 8:46

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Путин сравнял счет в негласном матче с министром Лавровым.

Позорно-комичные приключения великого геополитика на задворках мира, в КНДР, завершились подарком от Кима-пирожка.

Видимо, в награду за катание на «Аурус» первому шоферу современности дан был орден Ким Ир Сена, да пара псов породы пхунсан.

Имен собакам еще не выбрали, думают. Можно, кстати, Медведеву поручить подобрать клички, что-нибудь погрознее («Калибр», «Ураган»). Заодно ему же поручить выгуливать (рептильный «Коммерсантъ» с почтением сообщает, что собаки будут жить в Москве).

Что касается работы шофером у Кима, то, судя по довольному виду главного чучхе, у Пу выходит неплохо. Вот и шоферил бы у себя в Питере, как когда-то, вместо того, чтобы подаваться в руководство. Да и сейчас не поздно вернуться. Представляете, приезжает Володин на вокзал, садится в такси и говорит: «Шеф, в Смольный!». Водитель поворачивается, смотрит с укоризной в глаза побелевшему Володину и тихо говорит: «Когда-то ты, Слава, говорил, что без меня нет России».

Теперь об ордене. Пу сравнял счет в негласном матче с министром Лавровым. Того в Африке наградили Орденом Жеребца. А у Пу теперь есть своя орденская экзотика. Что же, обоим кавалерам надо теперь носить, уважать наградивших.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»