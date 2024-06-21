В Беларуси осудили милиционера, который в 2020-м доносил на протестующих 21.06.2024, 8:51

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Он пробивал людей по базам МВД и продавал данные.

Владимир Гелескул служит в МВД с 1998-го. До задержания работал в ГАИ, дослужился до должности руководителя взвода ДПС ГАИ Солигорского райисполкома и звания майора. Правда, в декабре 2022-го его понизили до инспектора, пишет nashaniva.com.

Помимо дежурных интервью государственным медиа, он засветился в базе доносчиков. В сентябре 2020-го он несколько раз сообщил в милицию о том, что на стоянке возле «Виталюра» на улице Лынькова нанесены «антиполитические надписи» с текстом «Саша, ты проиграл, уходи». По делу начинали уголовное дело, но непонятно, чем оно закончилось.

А в 2022-м он засветился в коррупционном скандале. Бизнесмен с фамилией на Р. прогорел — дал деньги человеку, который должен был строить ему бизнес в Ирландии, а тот исчез. Для того, чтобы его разыскать, он через посредников обратился сначала к неким «пробивщикам» в России, которые передали ему сведения. Но сведений было недостаточно, чтобы отыскать должника.

Р. рассказал об этом Гелескулу. Тот сказал, что есть у него человек, который может помочь, но это будет дорого. Человек тот, мол, связан с «Вагнером», Интерполом, МВД и ФСБ одновременно. Но дело сложное и дорогое, поэтому придется заплатить 7 тысяч долларов.

После этого Гелескул свел его со своим давним знакомым Леонидом Петрушей, который был должен ему денег. Тот играл роль «силовика со связями». Гелескул попытался поискать по белорусским базам АИС «Паспорт» и АИС «ГАИ» человека, которого запросил Р., но того не существовало.

Владимир не сдался, а сказал Р., что нужны еще деньги — 3000 долларов, так как, мол, поиск слишком сложный. После получения 1500 в качестве задатка он нашел в базах визуально чем-то похожего человека по фамилии Списак. Сведения о нем, в том числе и из баз ФСЗН, он передал Р. Тот начал сомневаться, но решил не рисковать и передал Гелескулу еще 1000 долларов.

В общей сложности Гелескул получил от Р. 9500 долларов. Правда, уже во время следствия «мониторинговым методом OSINT» выяснилось, что Р. обманули изначально и информация, которую ему передали «из России», тоже была липовой и относилась к человеку по фамилии на С.

В следующий раз развели уже Гелескула — его коллеги, получившие сведения о том, что Гелескул торгует информацией из милицейских баз.

В марте 2023-го они попросили некоего К. познакомиться с Гелескулом, ссылаясь на общего знакомого Р., и предложить ему найти владельца авто. Конечно, он согласился, но сказал, что это очень сложная задача, нужно искать людей за границей и давать им взятку, поэтому цена вопроса — 7000 долларов.

«Свяжусь с пацанами и все узнаю. Ребята из России, они сами работают в Интерполе, это же вагнеры, это же интерполовцы все, ФСБшники», — сказал он.

И информацию Гелескул действительно достал. Он попросил Петрушу через крестника, который работал в ГАИ, посмотреть данные об авто, вероятно, чтобы не подставляться самому. Впоследствии он передал К. фото и личные данные владельца автомобиля. А 7 апреля 2023-го его задержали при передаче задатка от К. — 4000 долларов.

Похоже, что Гелескул продавал данные длительное время, но доказать удалось только два эпизода. Во-первых, судя по судебному постановлению, под него давно копали. Во-вторых, в декабре его понизили до обычного инспектора. Начальник Гелескула, Сергей Прима, сказал в суде, что против него проводились служебные проверки «в связи с отсутствием контроля над личным составом и ненадлежащим поведением».

Суд над Гелескулом закончился 23 февраля 2024-го. Его обвиняли по четырем статьям — «Незаконные действия в отношении персональных данных» (ч. 1 ст. 203-1 УК) «Подстрекательство к даче взятки в крупном размере» (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 431 УК), «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» (ч. 2 ст. 424 УК) и «Мошенничество» (ч. 3 ст. 209 УК). Грозило ему до шести лет тюрьмы.

В результате приговор довольно мягкий. Для Гелескула — три с половиной года колонии со штрафом в 350 базовых, лишением права быть представителем власти на пять лет и лишением звания майора. Его подельника Леонида Петрушу обвиняли только в мошенничестве и незаконных действиях в отношении персональных данных — получил он три года и один месяц «химии» и 150 базовых штрафа.