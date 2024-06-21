Минчанин захотел построить дом и чуть не попал в ловушку 21.06.2024, 9:01

1,530

Участок оказался с подвохом.

Предельно внимательными надо быть не только покупателям квартир. Тем, кто выбирает участок «с рук», также надо тщательно проверять все документы и… не верить на слово ни продавцу, ни агенту. Ведь те вполне могут вести свою игру. С серьезными проблемами мог бы столкнуться минчанин Вячеслав. Если бы не знал законы, пишет onliner.by.

— Наткнулся на объявление о продаже участка с законсервированным фундаментом в Логойске. Продавали объект через агентство. Связался с риелтором, естественно, больше всего интересовался вопросом о сроках строительства, — рассказал Вячеслав. — Оказалось, что сроки строительства и консервации давно прошли. Однако риелтор утверждал, что участок конфисковать не могут, так как он находится в частной собственности (что фактически является обманом).

На мои возражения риелтор предложил рассматривать участки с аукциона, раз я считаю данную сделку небезопасной. Тем не менее я решил обратиться в Логойский исполком, где мне сообщили, что данный участок уже находится в стадии изъятия. Собственно, вопрос даже не в том, что риелтор ведет себя максимально непрофессионально, хотя получает за это немалые деньги, а в том, насколько вообще законно продавать такую недвижимость, фактически обманывая покупателя?

На текущий момент объявление о продаже участка удалено. Видимо, беседа, которую провел Вячеслав, прошла не зря. Но в целом, если вы видите какие-либо нарушения по части работы агентств, сообщайте о них в Минюст. Ведомство тщательно контролирует работу агентств и приостанавливает действие лицензии (а то и лишает ее) при обнаружении «отклонений».

А что касается участка, то, действительно, покупать надел с «истекшим сроком годности» очень рискованно. Вот что рассказывал по этому поводу председатель Острошицко-Городокского сельского исполнительного комитета.

— Действительно, иногда бывает, что человек покупает участок, в течение двух с половиной лет ничего на нем не делает, а потом спохватывается и выставляет землю на продажу. Покупатель думает, что у него в запасе много времени, но на самом деле на строительство остаются всего полгода.

Потому как отсчет ведется от момента регистрации участка. Со сменой собственника срок не обнуляется и автоматически не пролонгируется.

Подробнее об этом можно почитать в указе № 87 от 2006 года «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач». Продавцы зачастую предпочитают умалчивать о таком моменте (кто-то по незнанию, а кто-то и умышленно). Поэтому очень важно знать законы или консультироваться со специалистами. Грамотный риелтор обязательно проверит сроки и, если с ними не все в порядке, в том числе поможет хорошо поторговаться.

— Как быть человеку, который купил участок с «истекающим сроком годности»?

— Строиться «самоволом», но с соблюдением всех норм и требований, чтобы потом можно было легализоваться через штраф. Конечно, делать все придется на свой страх и риск. А на глаза исполкому в это время лучше не попадаться, — предупреждает Андрей Мацкевич.