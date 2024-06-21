«А навстречу уже катит осоловелый Медведев» Телеграм-канал «СерпомПо»

21.06.2024, 9:12

Таких вот чудаков родил «сон Путина».

Среди министров правительства Путина-Мишустина нам попался удивительный персонаж. Это Алексей Чекунков – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Несколько дней назад он написал статью для РБК, над которой теперь потешается общественность. Ее содержание издание резюмирует так: «Альтернативой «бизнесу» в его западном понимании должен стать «союз служителей и созидателей, оплаченный более смелым использованием госдолга». Мы живем при «патриотическом социализме», а двигателями экономики Дальнего Востока и Арктики могут стать созидатели, которых мотивирует гордость, а не только прибыль».

Что за гордецы? Сечин, Миллер и семейство Патрушевых? Тимченко и Ковальчук?

Это говорит министр. Таких вот чудаков родил «сон Путина». Характерная фигура закатного времени.

Чекункову можно в театре Эстрады выступать, на разогреве у Дмитрия Анатольевича. Почитал избранные места своего сочинения, вроде такого:

Иммунной реакцией государственного организма стало «очищающее» внимание силовиков к предпринимателям.

И покинул сцену. А навстречу ему уже катит осоловелый Медведев, с ходу начинающий материться в микрофон на Шольца и Макрона.

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