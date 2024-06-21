Дешевый внедорожник Suzuki удивил своей ценой и сомнительной легальностью 21.06.2024, 9:18

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У машины стильный дизайн и выдающиеся способности на бездорожье.

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny известен как дешевый компактный вездеход. У машины стильный дизайн и выдающиеся способности на бездорожье. Но конкретный экземпляр удивил своей ценой.

Дилер Exotic Motorsports выставил на продажу такой автомобиль с пробегом 7,5 тысяч км. Фактически, машина почти новая. Это самая вместительная модификация Suzuki Jimny, которая предлагается в пятидверном кузове. Такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник.

Пятидверный Suzuki Jimny стоит около 25 000 долларов, однако продается далеко не во всех странах. Дилер в США просит за такой автомобиль 55 000 долларов!

Однако Suzuki как бренд покинул США еще в 2012 году. Соответственно, модели японской компании там вообще не продаются. Более того, автомобили, не предназначенные для рынка США, запрещено использовать на местных дорогах общего пользования – таков закон.

Это ограничение снимается, когда машине исполняется 25 лет. Но этот б/у Jimny еще очень молод. При этом продавец отмечает, что у машины нет проблем с легальностью. Мало того, что цена очень высокая, так федеральные власти еще могут и конфисковать эту машину.