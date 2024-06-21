США и Китай провели неформальные ядерные консультации 21.06.2024, 9:56

Впервые за пять лет.

США и Китай провели неформальные консультации по ядерному оружию впервые за пять лет. Они состоялись в марте, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских делегатов.

По их информации, речь шла в том числе о возможном применении ядерного оружия в конфликте из-за Тайваня. В ответ на высказанную американской стороной обеспокоенность китайские представители заявили, что в случае конфликта КНР не потребуется прибегать к ядерному оружию, так как она способна одержать победу обычными вооружениями.

Консультации проходили в формате так называемого «второго трека». Участниками делегаций были ученые, эксперты, бывшие чиновники и военные, которые могут говорить о позиции своего правительства, но не представляют его напрямую.