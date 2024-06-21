В Минске огласили приговор сестре Максима Винярского Елене Терешковой
- 21.06.2024, 10:01
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Дело рассматривалось в суде Центрального района.
В Минске 20 июня огласили приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь», двукратной чемпионке Беларуси по тхэквондо, писательнице и хирургу Елене Терешковой, сообщил правозащитный центр «Весна».
Дело рассматривалось в суде Центрального района Минска. Елену Терешкову признали виновной в участии в акции протеста 2020 года (ч. 1 ст. 342 УК) и назначили три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Елена Терешкова — не только хирург, но и писательница, переводчица, двукратная чемпионка Беларуси по тхэквондо, сестра активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского. У нее четверо детей.
Брата Елены Терешковой Максима Винярского в 2021 году осудили на пять лет колонии.