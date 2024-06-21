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В Дятловском районе коллеги поссорились из-за отпуска

  • 21.06.2024, 10:15
В Дятловском районе коллеги поссорились из-за отпуска

История закончилась уголовным делом.

Между двумя сотрудниками агропредприятия в Дятловском районе на фоне разногласий по поводу расписания отпусков произошел конфликт, сообщил неофициальный телеграм-канал силовиков.

57-летнему слесарю, который должен был уйти в отпуск, противостоял его старший коллега, возмущенный нарушением своих планов из-за изменения графика. После употребления алкоголя, младший из мужчин решил выяснить отношения, вооружившись ножом и канистрой бензина, которую он взял, возвращаясь с сенокоса.

В ходе конфронтации он угрожал сжечь все вокруг, что привело к вызову милиции и последующему возбуждению уголовного дела.

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