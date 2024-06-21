Ученые назвали сыр, который делает людей счастливее и укрепляет здоровье в зрелом возрасте 21.06.2024, 10:21

2,786

Были проанализировали гены миллионов европейцев.

Огромный генетический анализ показал, что люди с лучшим психическим благополучием, как правило, живут дольше и здоровее. И значительную роль может сыграть употребление большего количества сыра, пишет sciencealert.com со ссылкой на исследование, которое было опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

Отмечается, что исследователи в Китае проанализировали гены миллионов европейцев не только для того, чтобы доказать, что гауда полезна для здоровья, но это один из наиболее привлекательных результатов.

«Из восьми различных наборов данных о населении Европы, каждый из которых включал от 38 000 до 2,4 миллиона человек, исследователи обнаружили потенциальные причинно-следственные доказательства того, что лучшее психическое благополучие, измеряемое удовлетворенностью жизнью, настроением, невротизмом и депрессивными симптомами, может помочь вам жить дольше и здоровее», - говорится в публикации.

Авторы исследования утверждают, что результаты их работы предлагают обнадеживающие доказательства того, что улучшение психического благополучия является реальным путем к здоровому старению, независимо от социально-экономического статуса.

Указывается, что те участники, кто сообщил, что ест больше сыра и фруктов, как правило, имели более высокие показатели психического благополучия. Более того, употребление большего количества сыра оказало положительное влияние на их самооценку и продолжительность жизни на 3,67%.

«Судя по этим первоначальным исследованиям, сыр может быть полезен для вашего ума и тела. Если вы хотите жить дольше и здоровее, вы можете сделать что-то большее, чем время от времени посыпать макароны пармезаном», - говорится в статье.