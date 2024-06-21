Восток — дело тонкое! Егор Седов

21.06.2024, 10:22

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Прописная истина от товарища Сухова остается очень даже актуальной.

Относительно не очень приятной истории с российскими министрами, которых выставили из банкетного зала, поскольку они пришли туда раньше «высшего руководителя» Северной Кореи, скажу вот что.

Фильму «Белое солнце пустыни» уже больше полувека. Не думаю, что среди тех министров есть человек, который хотя бы раз его не посмотрел. Фраза «Восток - дело тонкое!» стала мемом. Банальностью, тысячекратно повторенной. Но времена таковы, что именно на азбучные истины, на банальности акцент делать и надо. Не только тут.

Так вот, Восток - дело тонкое. Раз уж зачем-то решили разворачиваться на Восток, то полезно знать: там все держится на этих условностях. Где-то (например, в демократической Южной Корее) страшно важна глубина поклона. Одним - просто кивнуть, другим - слегка согнуться, третьим - и вовсе кланяться. А кому и как - надо знать. И, очевидно, заранее тренировать поклон - чтобы вышло непринужденно, но - с нужным градусом. Иначе с бизнесом будут нелады... А вот на Севере оно так: первым в зал входит вождь.

Не везде в Азии оно так. К примеру, в одном американском сериале (названия не упомню, да и неважно) есть эпизод: террористы захватили заложников на Ближнем Востоке, есть те, кто сможет на них надавить - но надавить неформально. Кто там начальник? И умные американские профайлеры вычисляют: кто последним вошел в зал для переговоров. Вот это и есть самый влиятельный, с ним и надо говорить в дальнейшем, ему и надо давать обещания...

А где-то имеется 1001 местоимение для обращения. Не просто «Вы» (мы-то так и переведем), а для каждого в отдельности: для коронованной персоны, для просто министра, для обычного человека... Гляди не перепутай!

Есть страны, где даже строили социализм, но вот термин, переводимый на русский как «товарищ», был абсолютно разным для обычного тамошнего партийца - и для члена политбюро. Все «товарищи» равны, но некоторые равнее других. (Например, так оно было в Лаосе).

Для всего этого и должны существовать референты и помощники. А вот если общаешься с важными азиатскими людьми просто так, как когда-то в Европе, пренебрегая условностями, то рано или поздно, но впишешься в не самую симпатичную историю.

И я не говорю об иных правилах: например, что в речи выделить, на что только намекнуть...

В общем, прописная истина от товарища Сухова остается очень даже актуальной. Ну, хотя бы ради собственного любопытства поинтересоваться-то можно: а как оно принято у них? Однако сильно опасаюсь, что эти люди, которых отправил из банкетного зала кимченыновский чиновник, могут быть просто лишены любопытства...

Егор Седов, «Телеграм»