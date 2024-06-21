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Читайте книгу «Беларусь в НАТО» на сайте «Хартия’97»

  • 21.06.2024, 10:40
Читайте книгу «Беларусь в НАТО» на сайте «Хартия’97»

Уникальная возможность.

Дорогие друзья! Все статьи из книги «Беларусь в НАТО», изданной фондом «Европейская Беларусь», теперь можно прочитать на сайте Charter97.org

Какой ответ на новые вызовы может дать наш регион? Какая роль Беларуси в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Ведущие специалисты в области безопасности ответили на эти вопросы в уникальной книге.

Для удобства читателей мы создали специальный раздел — «Беларусь в НАТО», где собрали все девять статей из книги.

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