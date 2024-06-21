Огромные возможности: как оружие из Южной Кореи изменит войну в Украине 21.06.2024, 10:53

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ВСУ станут еще более технологичными и мощными.

Южная Корея пересматривает решение о запрете на поставки оружия Украине. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что это может быть «большой ошибкой» для Сеула. В издании The War Zone рассказали, что изменится для Сил обороны, если они получат южнокорейскую армию.

До последнего времени Южная Корея помогала Украине исключительно гуманитарно и экономически, без прямых поставок оружия. Если ситуация изменится, то украинская армия получила бы значительное количество новейшей техники. Такая реакция Сеула может стать ответом на подписание соглашения между КНДР и РФ, которое в частности предусматривает поставки оружия в случае «агрессии против одной из сторон».

Информация о пересмотре экспортной политики появляется уже не первый год. В 2023 году уже было такое заявление, если будет осуществлено новое масштабное наступление на украинское мирное население. С тех пор РФ неоднократно била по гражданским.

Перспектива южнокорейского оружия для Украины откроет новые возможности, потому что последние годы военно-промышленный комплекс очень сильно развивался. Южная Корея стала одним из ведущих экспортеров оружия, а сейчас хочет стать 4 крупнейшим экспортером. Страна производит все: от самолетов до боеприпасов, от баллистических ракет до систем ПВО. Основные производители — это Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1, Hyundai Heavy Industries, и Korea Aerospace Industries.

Все эти компании всегда идут на локализацию производства по желанию потенциального заказчика. Например, Hanwha открыла линии производства САУ K9 в Австралии, Египте и Польше. Украина так же стремится привлечь многие страны к развертыванию заводов внутри страны, чтобы усиливать и модернизировать Силы обороны. При этом одним из преимуществ южнокорейских компаний является скорость поставки. Например, Польша получила первые танки и САУ уже через 109 дней после подписания контракта, а первый самолет FA-50 через 10 месяцев. Очень мало стран в мире способны показать такую же скорость.

Южная Корея также предлагает потенциально очень полезный источник артиллерийских боеприпасов так же как и самих артсистем. Сеул уже пополняет арсеналы США после поставок Украине.

В итоге Южная Корея может быстро и в большом количестве поставлять оружие Украине, что усилит Киев. От этого может выиграть еще и Польша, где уже есть мощности южнокорейских оружейников.