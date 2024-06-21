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Два российских ракетных корабля на воздушных подушках сбежали из Севастополя

  • 21.06.2024, 11:01
  • 1,062
Два российских ракетных корабля на воздушных подушках сбежали из Севастополя

Спикер украинских ВМС раскрыл подробности.

В Военно-морских силах ВСУ рассказали о побеге из Севастополя 20 июня двух малых российских ракетных кораблей на воздушных подушках.

Об этом заявил в эфире «Апостроф.TV» спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Таким образом, россияне продолжают выводить свои корабли из порта Севастополя — из-под украинского удара.

По словам Плетенчука, в Новороссийске освободились места, поскольку россияне забрали оттуда определенное количество кораблей в Азовское море. И теперь, по словам спикера ВМС ВСУ, на эти свободные места в Новороссийске россияне отправляют свои корабли из Севастополя.

«Два малых ракетных корабля на воздушной подушке совершили переход в Новороссийск. Ну, то есть можем констатировать, что из Новороссийска вышла эта крупная группировка, которая сейчас находится в Азове, у них там немного освободился причальный фронт, и они сразу воспользовались: еще две единицы вытащили из Севастополя», — рассказал Плетенчук.

У россиян первым ракетным кораблем на воздушной подушке проекта 1239 стал ракетный корабль на воздушной подушке «Бора», заложенный в 1984 году. В общей сложности для ВМФ РФ планировалось построить 16 таких боевых единиц.

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