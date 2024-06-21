В Украине отреагировали на внезапную проверку готовности белорусских войск 21.06.2024, 11:04

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«Готовы к развитию событий».

Минобороны Беларуси 21 июня объявило внезапную проверку готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению.

К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил, что на сегодняшний день у Беларуси «нет сил для вторжения на территорию Украины». Однако украинские Силы обороны Украины «готовы к развитию событий», подчеркнул спикер.

«По границе с Беларусью ситуация неизменна. У России на территории Беларуси нет сил для вторжения на территорию нашей страны. В настоящее время белорусские подразделения, в определенной степени усиливающие границу с нашей страной, по-прежнему находятся на разных направлениях, но находятся на определенном расстоянии от границы», — сказал Андрей Демченко.