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Армения признала Палестину как государство

  • 21.06.2024, 11:10
Армения признала Палестину как государство

Опубликовано заявление МИД страны.

Власти Армении объявили о признании Палестины как государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

В ведомстве заявили, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

В МИД подчеркнули, что Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами.

«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип «двух государств» решения израильско-палестинского конфликта», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Ереван убежден, что «это единственный способ» гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния.

«На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», - говорится в сообщении.

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