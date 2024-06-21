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В Минске отвалился железобетонный козырек перед входом в многоэтажку

  • 21.06.2024, 11:15
  • 1,896
В Минске отвалился железобетонный козырек перед входом в многоэтажку

Сотрудники МЧС провели работы по демонтажу обрушившейся конструкции.

В Минске, произошло обрушение бетонного навеса у входа в служебное помещение одного из многоквартирных домов, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Это произошло 20 июня, примерно в 21:55. Железобетонный козырек упал над входом в служебное помещение, расположенное на первом этаже девятиэтажного здания по адресу улица Краснослободская.

В результате инцидента никто не пострадал, и несущие структуры здания остались неповрежденными. Сотрудники МЧС провели работы по уборке павшей конструкции. В настоящее время выясняются причины происшествия, согласно информации от МЧС.

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