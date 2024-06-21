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Откуда Путин готовит нападение?

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  • Виктор Таран
  • 21.06.2024, 11:17
  • 4,800
Откуда Путин готовит нападение?

Кремлю необходимо повышать ставки.

В преддверии выборов в США Кремль планирует разжечь новый центр дестабализации в мире. Какой регион в окажется опасности?

Где Путин может приступить к следующей военной эскалации? Многие специалисты сходятся во мнении, что Путин в ближайшие месяцы попытается в очередной раз «поднять ставки», начав очередную эскалацию. По мнению экспертов, он это будет делать накануне избирательной кампании в США, чтобы ослабить Америку и поднять свои ставки на переговорах по перераспределению мировых сфер влияния.

Вот только эксперты не могут договориться, где это может быть. Часть считает, что это будет одна из стран Балтии. А точнее Латвия. Мол, оккупировать ее будет несложно, и НАТО ничего не успеет сделать. Не верю. В том числе и потому, что россияне не создают на этом направлении ударных групп. Напротив – они уменьшают военное присутствие на этих направлениях. Так, 80% воинских частей, находившихся на границах с Финляндией (а это рядом с Латвией), перебросили в Украину. Если планировать там эскалацию – зачем уменьшать военное присутствие?

Тогда где? На мой взгляд, это может быть небольшой контролируемый конфликт между Северной и Южной Кореей. Идеальный вариант для Путина вступить в конфликт чужими руками. Да еще на границе с Китаем, в критической близости к США. Кстати, визит Путина в Северную Корею ложится в логику этих событий. Посмотрите сами, по результатам визита Путин намекнул, что Россия может начать поставлять в КНДР боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Обращая внимание на заявления Запада о поставках в Украину F-16 и дальнобойных вооружений для ударов по территории России, они заявили, что не исключают усиления военно-технического сотрудничества с КНДР. Так это будет или нет – скоро увидим. Времени до начала новой эскалации у россиян немного – до старта избирательной кампании в США осталось менее четырех месяцев.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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