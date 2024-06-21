Нелегалы атаковали польских пограничников бревнами 1 21.06.2024, 11:41

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В попытке пересечь границу с Польшей, группа нелегалов была остановлена польскими пограничниками. Примерно 70 человек пытались перейти пограничную реку Переволока днем 19 июня, но были вынуждены отступить после вмешательства польских спецслужб.

Согласно сообщениям Польской пограничной службы, инцидент произошел около 15:00, когда нелегалы, пытаясь преодолеть границу, начали бросать бревна и камни в сторону патрулирующих польских офицеров. Совместными усилиями пограничников, военных и полиции была предотвращена незаконная переправа, и мигранты отступили обратно в Беларусь.

Позже того же дня, около 22:30, произошла еще одна попытка пересечения границы группой нелегалов. Отмечается, что их поведение было агрессивным, и они кидали камни в направлении польских патрулей. Эта попытка также была отражена, никто не получил травм в ходе обоих инцидентов.