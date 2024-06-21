Партизаны обнаружили важный хаб переброски техники РФ в Крыму 21.06.2024, 11:43

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Данные переданы ВСУ.

Партизаны обнаружили хаб переброски техники группировки войск «Днепр» на узловой станции Крымской железной дороги. Им удалось зафиксировать его местонахождение на камеру.

Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

Отмечается, что агенты движения сопротивления провели разведку логистических путей российских войск в Крыму, в результате которой зафиксировали перегрузку военной техники РФ на узловой станции Крымской железной дороги в поселке Остряково.

«Номера железнодорожных платформ, количество техники и расписание прибытия эшелонов передали СОУ», - информируют партизаны.