закрыть
21 июня 2024, пятница, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Алиев предложил упразднить «бесполезное» объединение, в которое входит Беларусь

  • 21.06.2024, 11:57
  • 3,052
Алиев предложил упразднить «бесполезное» объединение, в которое входит Беларусь
Ильхам Алиев

Подробности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого предложил официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы «полностью закрыть страницу конфликта» с Арменией, сообщает пресс-служба Алиева.

Участники разговора обсудили вопрос установления мира в регионе. Так, Ильхам Алиев отметил «важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, заложенных в конституции, соответствующих законах и внутренних нормативно-правовых актах Армении, с точки зрения продвижения мирной повестки».

Он добавил, что «давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов с тем, чтобы полностью закрыть страницу конфликта (в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), ставшего уже пережитком прошлого».

Этот же вопрос Баку недавно обсуждал напрямую с Ереваном, предложив совместно обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию конфликта в Карабахе.

«Мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы», — сказал Алиев.

По его словам, в миссии «нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует», а если Армения выступит против, значит, у нее остались территориальные претензии к Азербайджану.

Созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ занимается поисками решения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В 2007 году страны-члены группы приняли «Мадридские принципы» урегулирования конфликта, но соглашение так и не было достигнуто. Группа не смогла также предотвратить эскалацию конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, по итогам которой часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский