Алиев предложил упразднить «бесполезное» объединение, в которое входит Беларусь 21.06.2024, 11:57

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Ильхам Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого предложил официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов, чтобы «полностью закрыть страницу конфликта» с Арменией, сообщает пресс-служба Алиева.

Участники разговора обсудили вопрос установления мира в регионе. Так, Ильхам Алиев отметил «важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, заложенных в конституции, соответствующих законах и внутренних нормативно-правовых актах Армении, с точки зрения продвижения мирной повестки».

Он добавил, что «давно пришло время официально прекратить деятельность нефункциональной Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов с тем, чтобы полностью закрыть страницу конфликта (в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), ставшего уже пережитком прошлого».

Этот же вопрос Баку недавно обсуждал напрямую с Ереваном, предложив совместно обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию конфликта в Карабахе.

«Мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы», — сказал Алиев.

По его словам, в миссии «нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует», а если Армения выступит против, значит, у нее остались территориальные претензии к Азербайджану.

Созданная в 1992 году Минская группа ОБСЕ занимается поисками решения конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. В 2007 году страны-члены группы приняли «Мадридские принципы» урегулирования конфликта, но соглашение так и не было достигнуто. Группа не смогла также предотвратить эскалацию конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, по итогам которой часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана.