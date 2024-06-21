Вот и песенке конец Виктория Зубкова, planeta.press

21.06.2024, 12:04

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Готовится блокада всего «теневого» флота Путина.

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 5–8 июня российская певица Инстасамка пропела государственную идеологию путинского режима: «Да, мы из России летим в Куршевель, мы живем красиво — это наша цель, мы не считаем деньги, да, мы пампим нефть, па-пам-пам, пампим-пампим нефть, пампим-пампим нефть»... Но скоро этой песенке придет конец и будет, как у Слепакова: «А чо бл@, если нет?».

В частности, Дания рассматривает возможность введения ограничений против «теневого» флота танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Копенгаген обеспокоен тем, что суда являются устаревшими или непригодными, что представляет потенциальную серьезную угрозу для окружающей среды.

«Существует широкий консенсус, что «теневой» флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — заявил глава Минобороны Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Датские власти обсудили этот вопрос с союзниками — другими странами региона Балтийского моря и странами – членами ЕС. Министр отметил, что анонсированные ограничительные меры будут юридически обоснованы с точки зрения международного права.

Похоже, что четвертым пунктом, не внесенным в какие-либо публичные документы, которые обсуждались на Глобальном саммите мира в Швейцарии 15–16 июня, была скоординированная борьба с «теневым» флотом России для того, чтобы максимально снизить ее возможности по обходу санкций и сократить поступления в бюджет на войну.

Накануне, 14 июня, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «Большая семерка» будет стремиться отслеживать российский «теневой» флот нефтяных танкеров и блокировать его движение.

“Нам также предстоит выследить «теневой» флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру: каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу убедиться, что их блокируют», — сказал он.

По его словам, Запад будет преследовать «деньги и нефть, остановит газ» и суда, чтобы препятствовать «российской военной машине» и оказать полную поддержку Украине.

Порядка половины российской нефти, транспортируемой морским путем, проходит через Балтийское море и воды Дании с помощью так называемого «теневого» флота, в состав которого входят старые суда, которые принадлежат неизвестным владельцам или структурам, скрывающим бенефициаров, и которые участвуют в торговле подпадающей под санкции нефтью с использованием махинаций. Отключение системы идентификации судна, подделка данных о его местоположении и краткосрочное использование удобных флагов — далеко не полный перечень уловок, на который идет путинский режим, чтобы продавать свою нефть в обход санкций.

В пятерку стран, под флагами которых ходит «теневой» флот», входят Панама, Либерия, Россия, Мальта и Маршалловы острова. Их называют «удобными» из-за того, что государство, под флагом которого ходит судно, должно обеспечивать контроль за безопасностью его эксплуатации, однако в указанных странах на это закрывают глаза. При этом трейдеры, работающие с российским «теневым» флотом, пользуются услугами ненадежных страховщиков, поэтому страховка может быть не выплачена, если эти суда потерпят аварию, например, в Балтийском море и нанесут ущерб экологии в случае разлива их содержимого.

Ранее опасения относительно того, что Россия может создать «экологический хаос» в Балтийском море, выражала и Швеция.

«Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема в результате столкновения или утечки с одного из этих кораблей», — заявил в апреле 2024 года глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По его словам, тот факт, что «теневой флот» перевозит нефть, которая подпитывает российскую агрессию против Украины, уже достаточно плох, однако еще хуже то, что Россию нисколько не волнует тот факт, что эти суда могут нанести серьезный экологический ущерб в морях.

Собственно, путинский режим не беспокоится об экологии даже в России, так что ему нет дела до Балтийского и прочих морей.

Например, в 2020 году в российской Арктике произошла крупнейшая за Полярным кругом экологическая катастрофа. Из резервуара ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината вылилось более 21 млн литров солярки, оказавшись в итоге в реках, которые питают подземные воды, используемые для водоснабжения населенных пунктов.

В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а ее масштабы замалчивались и приуменьшались. В результате, время для локализации техногенной катастрофы было упущено. Большому арктическому заповеднику был нанесен непоправимый ущерб, поскольку солярка впиталась в грунт и опустилась на дно рек. И теперь происходит отравление рыбы, гибель птиц. Умирает уникальная растительность тундры: ягель — основной корм для домашних и диких оленей.

Виновник катастрофы отделался легким испугом. Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норильского никеля», и по сей день остается самым богатым российским миллиардером по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) с состоянием $31 млрд.

О масштабе экологической катастрофы во всей России говорит, например, тот факт, что большинство очистных сооружений в РФ были построены еще в 60–70-х годах прошлого века и износились в среднем на 80% по стране, а в некоторых регионах – на 90%. Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, если ничего не делать, то Россия придет к полноценному водному кризису и дефициту питьевой воды. Впрочем, это уже совсем другая история…

Виктория Зубкова, planeta.press