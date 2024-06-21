Сегодня доллар резко пошел вверх

Сегодня доллар резко пошел вверх2
- 21.06.2024, 12:18
- 3,190
Подскочил сразу на пять с половиной копеек.
На торгах в Минске 21 июня доллар дорожает на 5,65 копеек (+1,78%) до 3,2329 белорусского рубля.
Во вторник и среду доллар подешевел на четыре копейки, а вчера подорожал на 1,65 копейки.
Евро растет сегодня на 3,69 копейки до 3,4531.
Российский рубль падает сразу на 11 копеек.
Торги продолжаются.
В начале года курсы были следующими:
доллар — 3,1775
евро — 3,52
российский рубль — 3,4991
китайский юань — 4,4414
Максимально доллар в этом году стоил на торгах 17 апреля — 3,2809 белорусского рубля.