Сегодня доллар резко пошел вверх 2 21.06.2024, 12:18

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Подскочил сразу на пять с половиной копеек.

На торгах в Минске 21 июня доллар дорожает на 5,65 копеек (+1,78%) до 3,2329 белорусского рубля.

Во вторник и среду доллар подешевел на четыре копейки, а вчера подорожал на 1,65 копейки.

Евро растет сегодня на 3,69 копейки до 3,4531.

Российский рубль падает сразу на 11 копеек.

Торги продолжаются.

В начале года курсы были следующими:

доллар — 3,1775

евро — 3,52

российский рубль — 3,4991

китайский юань — 4,4414

Максимально доллар в этом году стоил на торгах 17 апреля — 3,2809 белорусского рубля.