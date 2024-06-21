закрыть
21 июня 2024, пятница, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня доллар резко пошел вверх

2
  • 21.06.2024, 12:18
  • 3,190
Сегодня доллар резко пошел вверх

Подскочил сразу на пять с половиной копеек.

На торгах в Минске 21 июня доллар дорожает на 5,65 копеек (+1,78%) до 3,2329 белорусского рубля.

Во вторник и среду доллар подешевел на четыре копейки, а вчера подорожал на 1,65 копейки.

Евро растет сегодня на 3,69 копейки до 3,4531.

Российский рубль падает сразу на 11 копеек.

Торги продолжаются.

В начале года курсы были следующими:

доллар — 3,1775

евро — 3,52

российский рубль — 3,4991

китайский юань — 4,4414

Максимально доллар в этом году стоил на торгах 17 апреля — 3,2809 белорусского рубля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский