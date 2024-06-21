Bild: К масштабному пожару на металлургическом заводе в Берлине причастна Россия 4 21.06.2024, 12:22

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Eсть конкретные доказательства.

К крупному пожару на металлургическом заводе Diehl Metall Applications в Берлине, который произошел в начале мая, причастна Россия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

«По данным Bild, одна из иностранных разведок проинформировала спецслужбы ФРГ, что пожар был результатом российского саботажа. У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности России», - пишет издание.

Как пишет Bild, сейчас власти Германии изучают эти данные.

Как отмечает издание, неясно, почему был выбран именно металлургический, а не военный завод. Возможно, целью была именно столица Германии.

Пожар на заводе Diehl Metall Applications в Берлине

В начале мая на юге Берлина произошел масштабный пожар. Загорелся металлургический завод Diehl Metall Applications, над частью города поднялось облако ядовитого дыма.

Концерн Diehl, которому принадлежит завод, производит в том числе системы ПВО Iris-T для Украины. Но на берлинском заводе их не делали, там обрабатывали металлы, например, для автомобилей.