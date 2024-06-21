закрыть
21 июня 2024, пятница, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bild: К масштабному пожару на металлургическом заводе в Берлине причастна Россия

4
  • 21.06.2024, 12:22
  • 4,530
Bild: К масштабному пожару на металлургическом заводе в Берлине причастна Россия

Eсть конкретные доказательства.

К крупному пожару на металлургическом заводе Diehl Metall Applications в Берлине, который произошел в начале мая, причастна Россия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

«По данным Bild, одна из иностранных разведок проинформировала спецслужбы ФРГ, что пожар был результатом российского саботажа. У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности России», - пишет издание.

Как пишет Bild, сейчас власти Германии изучают эти данные.

Как отмечает издание, неясно, почему был выбран именно металлургический, а не военный завод. Возможно, целью была именно столица Германии.

Пожар на заводе Diehl Metall Applications в Берлине

В начале мая на юге Берлина произошел масштабный пожар. Загорелся металлургический завод Diehl Metall Applications, над частью города поднялось облако ядовитого дыма.

Концерн Diehl, которому принадлежит завод, производит в том числе системы ПВО Iris-T для Украины. Но на берлинском заводе их не делали, там обрабатывали металлы, например, для автомобилей.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский