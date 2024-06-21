В Сети «завирусились» фотографии iPhone без камер 1 21.06.2024, 12:30

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Для использования в секретных организациях.

На Reddit активно обсуждают фото несколько потрепанного смартфона Apple. В отличие от других iPhone у него нет камеры – основной блок убрали совсем.

На ветку с обсуждением обратил внимание ресурс Digital Trends. Автор рассказал, что такой необычный iPhone принадлежит его приятелю, который работает на атомной электростанции. Он отметил, что использование каких-либо камер на АЭС запрещено.

Данное фото – не единственное свидетельство существования специальных iPhone для людей, которым особенно важна безопасность. Ранее, как пишет Digital Trends, по сети ходили снимки iPhone 7 Plus без камерного модуля. Его якобы заметили в магазине б/у смартфонов в Дубае. Автор фото утверждал, что смартфон принадлежал военному.

По сообщениям в темах обсуждения выяснилось, что Apple сама не выпускает iPhone без камер. Девайсы закупаются частной компанией и модифицируются на ее собственном заводе, где камеры удаляют физически и устанавливают кастомные корпуса без модуля. Среди их клиентов есть как представители военной/нефтегазовой промышленности, так и образовательных учреждений.

Пользователи Reddit даже нашли фирму, которая закупает смартфоны у Apple, демонтирует камеры и перепродает их клиентам. Например, 8-летний iPhone 7 для использования в секретных организациях стоит минимум 1200 долларов.