Можно ли в маршрутке везти ребенка у себя на коленях 2 21.06.2024, 12:38

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У родителей свое мнение, у перевозчиков — свое, но что по правилам?

У водителей и пассажиров маршруток, как оказалось, часто возникают споры по вопросам перевозки детей — например, можно ли везти ребенка у себя на коленях и обязательно ли покупать на него билет. Одних больше заботит вопрос безопасности, другие порой считают, что их принуждают к переплате. Что говорит закон насчет этих ситуаций, рассказали в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.

О чем спорят?

Речь сейчас идет прежде всего о междугородних поездках на маршрутках. Как перевозить в них малышей? Родители считают, что могут взять ребенка в возрасте 1−2 лет к себе на колени. Водители же уверены, что каждый пассажир должен ехать на отдельном месте независимо от его возраста.

Почему возник такой спор? Большинство маршруток, по данным Межрегиональной ассоциации перевозчиков, оборудованы ремнями безопасности. А раз есть ремни, то все пассажиры должны быть пристегнутыми — так объясняют свое видение ситуации водители маршруток, которые отвечают за безопасность пассажиров в пути.

«Ребенок, сидящий на коленях у мамы или папы, — это непристегнутый пассажир. Кто оплатит штраф? А кто ответит в случае ДТП? Доказано давно, что при столкновении даже взрослый человек не удержит ребенка в руках», — считает еще один водитель.

У родителей свое мнение. Кто-то говорит, что водители отказываются брать маленького пассажира без отдельного билета только из-за желания заработать больше. Другие вспоминают старые правила, когда детей можно было перевозить на коленях у взрослых даже в легковых машинах.

«Еще один нюанс в том, что обычным ремнем безопасно пристегнуть малыша не получится. Не зря же для легковых авто есть требование, что дети до 12 лет должны находиться в специальном удерживающем устройстве. Нам в дорогу, получается, надо брать с собой автокресло?» — задается вопросом мама малыша. Она также уже сталкивалась с нежеланием водителя маршрутки брать на борт пассажирку, которая хотела везти ребенка из столицы в областной центр у себя на коленях.

Еще один нюанс связан с заботой о других пассажирах. Ведь ребенок, который едет без отдельного места, в дальней дороге способен доставить дискомфорт всем, кто сидит рядом. Особенно если речь идет не о грудничке, а о детях в возрасте 2−3 лет. Им всегда сложно усидеть на месте.

А что по правилам?

Водители маршруток по этому вопросу часто обращаются к Правилам дорожного движения.

Там сказано, что если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, то все пассажиры в нем должны быть пристегнутыми. Исключения есть. Например, можно не пристегиваться беременным на поздних сроках. А вот дети в этот список не входят.

Еще один нюанс касается запрета на перевозку пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Условно, если в маршрутке 20 мест для пассажиров и проданы все билеты, то ребенок будет 21-м по счету пассажиром. А это также нарушение.

В ГАИ в ответ на вопросы МАП подчеркнули, что тема актуальная и требует дальнейшей проработки.

Билет нужен?

Если же водитель отказывается брать пассажира с маленьким ребенком в поездку по одному билету — он в своем праве: отсутствие билета — это повод для отказа поездки.

По закону ребенок вне зависимости от возраста — пассажир, и на него необходимо приобретать проездной документ (полный, льготный либо «нулевой») с предоставлением отдельного места. В противном случае ребенок будет считаться безбилетником со всеми вытекающими последствиями. И здесь речь идет даже не о штрафе: ведь билет — это прежде всего гарантия и страховка на случай аварии или другого ЧП.

При этом льготы (например, скидка на детский билет или даже возможность малышу поехать бесплатно) для частного перевозчика — необязательное условие. Если говорить простыми словам, то он сам определяет стоимость билетов для различных категорий пассажиров.

Важно знать!

Без сопровождения взрослых на межгород подросток может отправиться с 14 лет. В международную поездку — с 16 лет. При этом важно иметь при себе все необходимые документы.

Еще один популярный вопрос связан с перевозкой детских вещей. Ту же коляску, детский велосипед или самокат пассажиры могут перевозить бесплатно в счет ручной клади.