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ВСУ ударили по местам хранения российских «Шахедов»

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  • 21.06.2024, 12:47
  • 2,112
ВСУ ударили по местам хранения российских «Шахедов»
иллюстративное фото

Серия взрывов и пожар с детонацией произошли в Краснодарском крае.

Украинские защитники ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников «Shahed».

Об этом заявил Генштаб ВСУ.

«Также, сегодня ночью (21 июня - ред.) Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению «Shahed-136/Герань-2», учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что по результатам боевой работы зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.

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