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Bild: ВСУ уничтожают цели на территории Белгородской области РФ немецкими САУ

  • 21.06.2024, 13:02
Bild: ВСУ уничтожают цели на территории Белгородской области РФ немецкими САУ

По противнику бьют из Panzerhaubitze 2000.

ВСУ уничтожают цели в Белгородской области РФ немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщил с линии фронта в Харьковской области репортер издания BILD Бьерн Штрицель, который провел несколько дней на позициях артиллеристов ВСУ.

Репортер отметил, что дальнобойность САУ Panzerhaubitze 2000 составляет до 30 км, а в экипаже пять человек. Они базируются в замаскированных лесистых местах под деревьями. Как только идет приказ на новый удар, САУ выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а затем уезжает из точки стрельбы, чтобы ее не уничтожили ответным огнем.

Журналист отметил, что украинские разведдроны фиксируют, что удары PzH 2000 крайне эффективны: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения оккупантов в Белгородской области.

По данным издания, еще с 2022 года ВСУ применяли некоторые западные системы вооружения для ударов по целям на территории РФ, но массово начали только в конце мая, когда Запад разрешил это из-за наступления оккупантов на Харьковскую область.

Артиллерист ВСУ рассказал репортеру, что российская артиллерия «мало беспокоит», намного опаснее дроны-камикадзе, например, «Ланцет». Военный также поделился, что внутри PzH 2000 очень жарко, так как нет кондиционера. Это не только изматывает людей, но и приводит к отключению некоторых систем. По данным BILD, в новейших моделях PzH 2000 кондиционер есть.

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