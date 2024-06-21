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«Покупатели скоро довыделываются, что реально люди поголовно начнут уходить с торговли»

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  • 21.06.2024, 13:14
  • 5,912
«Покупатели скоро довыделываются, что реально люди поголовно начнут уходить с торговли»

Работница торговли рассказала о «сюрпризе», который получила от нанимателя.

Белоруска Виктория рассказала в TikTok, что четыре года работала кассиром в столичном магазине «Гиппо» и захотела уволиться. При расчете из-за жалобы покупателя с нее удержали большую часть премии, в результате ее заработок оказался меньше оклада, пишет zerkalo.io.

Виктория рассказала, что четыре года работала в магазине «Гиппо», который расположен в ТРЦ DiaMond city (это за МКАД возле микрорайона Малиновка). При увольнении женщину, по ее словам, решили 80% премии, причина — «необоснованная жалоба от покупателя».

@vicashamanovskay #работа #гиппо #минск #беларусь #чтохочу #засправедливость #хочуврек #хочуврекомендации #хочувтоп @ГИППО ♬ оригинальный звук - Виктория Шамановская

— Куратор магазина сказал, что да, это лишение необоснованное, но если я останусь работать на одном из объектов «Гиппо», то он лично мне выпишет эту премию. А так лишает меня на 488 рублей, — рассказала женщина на видео.

Она также сообщила, что в апреле проработала в магазине 15 дней. Смены были два через два, практически все они длились по 13 часов. За эту работу она получила на руки 642 рубля, при этом оклад составляет 710 рублей.

В комментариях женщина добавила, что она — мать-одиночка, а на полученные деньги ей с ребенком надо «постараться просуществовать». Зрители советовали ей обжаловать это решение в разных инстанциях, на это тиктокерша ответила, что в «Гиппо» нет профсоюза, комиссии по трудовым спорам, а «Минтруда не боятся». Однако Виктория заявила, что намеревалась обращаться в суд.

Вот некоторые комментарии, оставленные под видео пользователями TikTok.

• «Очень хочется, чтоб все магазины потрясли проверки по поводу оплаты труда и кучи нарушений руководителей в отношении работников».

• «Отработав декабрь, самый тяжелый месяц, также по 13 часов (по графику) 2 через 2, я получила 680 рублей. После инвентаризации премию не дали вообще, воруют покупатели, а платят продавцы, охранников нет».

• «У нас сколько бы покупатели ни жаловалась, никто не лишал денег. Все зависит от завмага. Сейчас очень тяжело работать в магазине морально».

• «Покупатели скоро довыделываются, что реально люди поголовно начнут уходить с торговли».

• «Торговля сейчас — это ад».

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