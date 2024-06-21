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Названы самые полезные виды мороженого при похудении

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  • 21.06.2024, 13:23
Названы самые полезные виды мороженого при похудении

Помогут охладиться и не набрать лишний вес.

Мороженое - любимое летнее лакомство, которое часто рассматривается как нарушитель диеты. Удивительно, но некоторые виды мороженого теперь разработаны специально для того, чтобы помогать худеть. Эти легкие варианты содержат меньше калорий, сахара и жира, а также белок и клетчатку, чтобы вы дольше оставались сытыми.

Чтобы узнать больше, She Finds обратились к доктору Варше Хатри, дипломированному диетологу-нутрициологу из Prowise Healthcare, и Эндрю Уайту, сертифицированному персональному тренеру NASM и владельцу GarageGymPro. Они выявили три вида мороженого, которые могут помочь вам похудеть:  мороженое из греческого йогурта, сорбет и мороженое из кокосового молока. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Мороженое из кокосового молока

Мороженое из кокосового молока - это вкусный вариант, который отлично подходит для похудения. Приготовленное из сливочного кокосового молока, оно содержит меньше калорий и более полезные жиры, чем обычное мороженое. Эти жиры, называемые MCTs, ускоряют метаболизм и дают быструю энергию. Мороженое из кокосового молока обычно не содержит искусственных ингредиентов и рафинированных сахаров, что делает его более чистым выбором. «Отличие мороженого из кокосового молока от других видов мороженого в том, что оно не содержит молочных продуктов и среднецепочечных триглицеридов (MCTs) вместо длинноцепочечных жиров, что способствует похудению. Оно идеально подходит для людей с непереносимостью лактозы, предпочитающих растительную диету», - отмечает Хатри.

Мороженое из греческого йогурта

Мороженое из греческого йогурта идеально подходит для того, чтобы побаловать себя и при этом не набрать вес. Это сливочное лакомство сохраняет преимущества традиционного греческого йогурта, включая высокое содержание белка, который помогает дольше оставаться сытым и способствует поддержанию мышц. В нем меньше жира и калорий, чем в обычном мороженом, и часто содержатся пробиотики, которые помогают пищеварению. Уайт говорит: «Мороженое, приготовленное из греческого йогурта, содержит меньше жира и калорий и больше белка, что может быть более сытным. Содержание белка замедляет пищеварение, снижает тягу к еде и помогает дольше чувствовать себя сытым».

Сорбет

Сорбет, приготовленный из фруктового пюре и воды, естественно, содержит меньше калорий и жира, чем традиционное мороженое. Часто оно не содержит молочных продуктов, поэтому отлично подходит для людей с непереносимостью лактозы или для тех, кто сокращает потребление жиров. Высокое содержание фруктов обеспечивает витамины, минералы и антиоксиданты.

«Чтобы добиться более кремовой текстуры, добавьте немного кокосового, миндального молока или йогурта. Добавление спелых бананов или авокадо также может придать кремовость благодаря их естественной текстуре и полезным жирам. Сорбет - это альтернатива с низким содержанием жира, которая может удовлетворить ваши сладкие потребности без дополнительных жировых калорий, содержащихся в традиционном мороженом». Выбирайте сорбеты, приготовленные из натуральных фруктов, чтобы получить дополнительные питательные вещества», - говорит Уайт.

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