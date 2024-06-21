Синоптики пообещали белорусам грозовые «качели» 21.06.2024, 13:30

1,328

Фото: Charter97.org

Какую погоду ждать в эти выходные.

Специалисты Белгидромета пообещали белорусам грозовые «качели». В ближайшие выходные ожидается неустойчивая погода — то сухо, то с грозами и ветром, а температура воздуха будет значительно колебаться.

В субботу, 22 июня, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9…+16°С, днем +21…+28°С.

В воскресенье, 23 июня, с юга Балтики придут неустойчивые воздушные массы. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер порывистый. Температура воздуха ночью +11…+18°С, днем +18…+24°С, по югу Беларуси до +26°С.