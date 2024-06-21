В ГУР анонсировали новые удары по российскому флоту 21.06.2024, 13:40

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И рассказали о «чрезвычайно чувствительном факторе».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали новые удары по российскому флоту.

Об этом рассказал спикер ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона «Единые новости» 21 июня, передает «Апостроф».

«Понятно, что враг думает о том, как лучше защитить остатки флота или скрыть его. Но следующие операции уже планируются и действительно будут не за горами», – сказал Юсов.

Он отметил, что в сети много видео с тем, как горят российские лодки: от скоростных катеров до больших десантных кораблей и ракетных катеров.

«Далее точно будет. «Магура» работает», - подчеркнул спикер ГУР.

Андрей Юсов также рассказал, что зафиксированы взрывы на территории Краснодарского края России на объектах, используемых в военных целях: для поставки оккупационным войскам в Украину, или для финансирования российской войны.

«Конечно, для так называемой Российской Федерации, которая официально себя позиционирует как страна-бензоколонка, такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором. И последствия путинский режим и их экономика на себе уже ощущают», - заявил Андрей Юсов.