«В школе я избегала красно-зеленых мероприятий» 21.06.2024, 13:52

Почему белорусские абитуриенты решили поступать за границу.

С 17 июня у здания Департамента качества образования стоят длинные очереди. В основном это абитуриенты и их родители, которые пришли, чтобы проставить апостиль аттестата. Он нужен для тех, кто собирается поступать за границу. В этом году желающих оказалось немало. Минобразования даже ввело предварительную запись для подачи документов на апостиль. Почему нынешние выпускники выбирают не белорусские, а европейские вузы? «Зеркало» поговорило с парнем и девушкой, которые планируют учиться за рубежом.

«Хочу, чтобы во время учебы не было ничего лишнего»

Алена закончила школу на отлично. Девушка планирует поступать в один из литовских университетов. Получать там профессию она решила еще в 10-м классе, после того как этот вуз стала рассматривать для себя ее подруга. Выпускница тоже начала читать о нем в интернете. В итоге подруга передумала, а Алене понравились отзывы. Специальность, которую она выбрала, связана с дизайном.

— Вообще, сначала я собиралась в художественный колледж в Минске, потом увидела возможность с Литвой, решила: вроде несложно, попробую, — рассказывает Алена. — В целом мне сейчас не нравится ситуация с белорусским образованием. В школе я избегала красно-зеленых мероприятий. Понимаю, на следующей ступени продолжится то же самое, будет какое-то давление. А искусство не та тема, которая должна иметь границы. Мне кажется, находясь в европейской стране, в творчестве я почувствую себя более свободно. К моральным аспектам можно подключить и практические. Например, после начала войны некоторые сайты, где дизайнеры выставляют на продажу свои работы, недоступны, и наши карты там не подходят для оплаты. Плюс наше образование не везде признается, да и концепция распределения мне не очень нравится.

Учеба в вузе, куда собирается Алена, платная. Чтобы закрыть нужную сумму, девушка планирует подаваться на грант и социальную стипендию. Если не получится, то придумала план Б — на время слетать по программе Work and Travel в США и заработать там на образование. Но можно же учиться в Беларуси платно и не переживать за распределение?

— У нас качество не соответствует цене абсолютно, — отвечает на это Алена. — Из того, что я знаю, у нас больше идет уклон на академический рисунок и академическую живопись, в вузе, что я выбрала, меньше рамок, все лайтовее. Плюс в наших университетах много лишних предметов. Например, для чего мне сдавать историю Беларуси или физкультуру? Я не о том, что историю знать не нужно. Нужно, и я ее знаю, но зачем ее при этом сдавать? Во время учебы хочу сконцентрироваться именно на профильных предметах, чтобы не было лишнего.

Кроме того, с первого курса Алена планирует работать по специальности, поэтому, говорит, хотела бы как-то качественно проводить свое время. Но и это еще не все.

— В 2021—2022 годах моя подруга брала академический в университете. Когда вернулась, поняла, что там уволили многих преподавателей. Остались в основном те, кто держались за место, так сказать, — делится она наблюдениями.

Родители к идее Алены учиться за границей отнеслись «нейтрально». Папа спросил: «Зачем тебе туда?» Ответ дочери, что «у белорусского образования нет перспектив», его устроил.

— Интересно, что когда пару лет назад мой старший брат собирался поступать в зарубежный вуз, отец был против, — говорит Алена. — Почему? Возможно, тогда наше образование выглядело свежо и ярко, и не было особых нюансов. Сейчас он уже это принял.

Почти все одноклассники Алены планируют получать вышку в белорусских вузах. Тему образования за границей ребята почти не обсуждали. Своими планами Алена с ними не делилась. Даже когда администрация учреждения собирала информацию о том, кто и куда планирует поступать, написала «в БГУ».

— Бесед о том, где дальше учиться, преподаватели с нами не проводили. Читала, в некоторых учебных заведениях к такому относятся плохо, поэтому решила эту информацию официально не сообщать. Знаю, что так же сделали и пара моих одноклассников. Об их планах узнала случайно, — рассказывает Алена. — Люди это прячут. Думаю, в августе, когда мне позвонят из школы с вопросом, куда я поступила, отвечу: «Никуда». Не хочу, чтобы о моем выборе кто-то знал.

Готовиться к поступлению девушка стала примерно полтора года назад. Записалась на подготовительные курсы при литовском вузе. Онлайн-занятия ей засчитали вместо экзамена по творчеству, плюс удаленно она сдала испытание по английскому. Кроме того, чтобы претендовать на грант, она два года волонтерила в одной из белорусских организаций. Теперь осталось дождаться результатов.

Учиться Алена будет на английском. Это ее не пугает, иностранный она знает хорошо. В ближайших планах сдать международный экзамен IELTS на уровень С1.

— Мне кажется, у меня в заводских настройках было понимание, что нужно учить английский. Думаю, я его знаю лучше всех в классе. Последние года два окружила себя им еще больше, — говорит она. — У меня TikTok на английском, все сериалы и фильмы я чаще всего смотрю на нем, а сейчас даже книги стала читать.

Уезжать на учебу в другую страну Алене «немного страшно».

— Но мне кажется, это правильный выбор. Там у меня будет больше возможностей, — рассуждает она. — Родители по этому поводу пока ничего не говорят. Думаю, на вокзале они все осознают… А еще я буду сильно скучать по своему коту.

«В Беларуси тоже есть такие специальности, но конкурс на них огромный»

Средний балл Алексея около девяти. Парень тоже решил связать жизнь с дизайном, но в какой именно стране учиться, он пока не определился. Будет пробовать поступать и в зарубежный вуз, и в белорусский.

— Идея учиться за границей появилась в 11-м классе. Ее подсказали родители, когда накидывали мне разные варианты для получения высшего образования. Выбор страны оказался достаточно простым. Это Польша, поскольку здесь работает папа, — рассказывает молодой человек. — В Беларуси тоже есть такие специальности, но конкурс на них огромный. Я, конечно, попробую и у нас поступать, но как равноценную альтернативу рассматриваю и учебу за границей.

По словам Алексея, когда в семье обсуждали варианты поступления, рассматривали перспективы европейского и белорусского дипломов, а также папа приводил разные аргументы в пользу глобального и локального рынков труда.

— В итоге решили, что в получении вышки лучше двигаться сразу по нескольким траекториям, — продолжает парень.

С одноклассниками своими планами парень не делился. Не скрывает, эту тему они с ребятами старались не обсуждать: не хотелось, чтобы кто-то лишний раз про это услышал и потом из-за этого, возможно, возникли бы проблемы с оценками.

— Как я понимаю, администрация школы инициативу поступать за границу не поддерживает, — делится наблюдениями молодой человек. — Учителя пугали, что если примем такое решение, то нашему классному руководителю будет плохо. Мол, если много детей уедет, ее уволят за то, что она не сообщила о наших планах и нас с родителями не переубедила.

Уезжать за границу Леша не боится. Папа будет рядом. Польский парень немного знает. К тому же, если он получит грант на обучение, сначала у него будет год подготовительных курсов, а только потом вступительные экзамены и учеба.

— Пока поступление в Польшу для меня — это сбор и оформление всех документов на стипендию. Этим больше занимаются родители, — не скрывает парень. — Я же готовлюсь к творческим экзаменам, которые попробую сдавать в белорусский вуз.