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Белорусов призвали не искать потерявшихся в лесу родственников

  • 21.06.2024, 14:09
Белорусов призвали не искать потерявшихся в лесу родственников

А что делать?

В УВД Гомельского облисполкома объявили о начале сезона «потеряшек» в Беларуси. Речь о тех, кто, увлекаясь сбором лесных ягод и грибов, заблудился в лесу. В прошлом году только в Гомельской области было 25 подобных случаев, причем для пятерых поход в лес оказался последним в их жизни. В милиции дали советы как самим «потеряшкам», так и их родственникам, которые нередко своими действиями лишь усложняют работу оперативных служб и «поисковиков»-добровольцев. Узнали, через сколько часов после «пропажи» пожилого родственника следует обращаться в МЧС или милицию.

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По словам начальника отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Гомельщины Сергея Бульбешова, чаще всего в ягодно-грибной сезон в лесу теряются люди пожилого возраста. Даже несмотря на то, что они, как правило, «далеко не новички в собирании даров природы», а скорее «опытные «ходоки», которые не боятся заходить глубоко в чащу», это, по его словам, не гарантирует их безопасность в лесу.

Когда бить тревогу и звонить в МЧС?

При этом Бульбешов обратился к родственникам таких пожилых любителей лесных прогулок, призвав при первых опасениях на пропажу не тратить время на самостоятельные поиски, а обращаться к специалистам.

«Если человек не вернулся к назначенному времени, или прошло 5-6 часов с момента как он ушел, не пытайтесь искать его самостоятельно! Не теряйте время! Звоните в милицию или МЧС. Силы пожилого человека могут быть на исходе, поэтому дорог каждый час», — заявил Бульбешов.

Что делать, чтобы не заблудиться в лесу?

В свою очередь тем, кто отправляется в лес, в милиции посоветовали ходить только по проверенным маршрутам и соблюдать несколько обязательных правил, которые, по словам правоохранителей, точно позволят человеку благополучно вернуться домой:

Не «срезать углы» в плохо знакомой местности и не заходить в чащу леса.

Перед выходом сообщить родным, с какой стороны леса вы в него входите.

Запоминать путь, обращая внимание на необычные деревья, пни, просеки, направление течения реки, и даже делать зарубки на деревьях.

Отправляясь в лес на машине, обязательно проконтролировать уровень топлива, чтобы его хватило на обратную дорогу.

Зарядить на максимум мобильный телефон.

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Отдельная порция рекомендаций милиции касается тех, кто отправляется в лес с детьми. В этом случае правоохранители рекомендуют, чтобы на каждого ребенка было не менее двух взрослых. Самого ребенка рекомендовали одень в яркую одежду, чтобы его было лучше видно на фоне густой растительности, постоянно держать ребенка в поле зрения и не позволять ему далеко отбегать от взрослых и прятаться. Кроме того, ребенку посоветовали дать собственную бутылочку с водой, положив ее в рюкзачок, чтобы она всегда оставалась при нем, а не у сопровождающего его взрослого.

Возводить кресты из елей и петь песни у костра. Чем еще потерявшийся в лесу может помочь своим спасителям?

Если все же случилось так, что вы не смогли выйти из леса и поняли, что заблудились, милиция рекомендовала в первую очередь не паниковать, сохранять спокойствие и попробовать вспомнить дорогу. Если вы потерпели фиаско в этом, следует придерживаться следующих рекомендаций милиции:

Если у вас есть мобильный телефон — позвонить в службу спасения и сообщить любые, даже самые примерные ориентиры.

Найти открытое место (в идеале — где-то на возвышенности) и соорудить несколько высоких, по три метра в высоту креста из еловых сучьев или сложить несколько каменных кучек вблизи тропы — спасатели, как правило, идут именно по тропам. В качестве альтернативы, если при вас найдутся спички, можно разжечь костры.

Без спичек огонь можно зажечь с помощью выпуклых линз очков, зеркала или объектива от фотоаппарата. Для этого необходимо направить солнечные лучи на тонкие сухие веточки или кусочки ткани, а чтобы огонь разгорелся и сразу же не потух, его следует заслонить от ветра и защитить от влаги. При этом необходимо следить за тем, чтобы огонь не перекинулся на сухую траву и ветки и не стал причиной лесного пожара. С этой целью специалисты рекомендуют сделать «подушку» из песка.

Идти на шум железной дороги, машин, лай собак.

Если удастся выйти к ручью — двигаться вниз по течению. По словам специалистов, ручей в результате обязательно выведет к реке, а уже река — к людям.

Если удастся выйти к линии электропередач или железной дороге, вы также, рано или поздно, сможете выйти к людям, так что это также полезные ориентиры для «потеряшек».

Если начинает темнеть — можно соорудить себе спальное место из лапника, разжечь костер и поддерживать его всю ночь, бросив в огонь несколько толстых веток. При этом разумнее разжечь несколько маленьких костров вместо одного большого.

Самое главное, в милиции рекомендовали потерявшимся, которые точно знают, что их будут искать, оставаться на месте.

«Разведите костер, пойте песни — по дыму и голосу найти человека легко. Колотите палками о деревья — звук от них далеко расходится по лесу», — пояснили в милиции.

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