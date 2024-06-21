Военный эксперт: ВСУ выбили кадровый косяк офицеров среднего звена оккупантов 1 21.06.2024, 14:09

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Это повлияло на тактику россиян.

Российская армия не может наступать большими соединениями, ведь нет возможности координировать операции на поле боя – Силам обороны Украины удалось выбить кадровый косяк офицеров среднего звена. Об этом LIGA.net рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Военный эксперт утверждает: формально российская армия может перебросить куда-то соединение, которое имеет статус танкового полка.

«Но если бы они были способны наступать им на поле боя – нам были бы кранты. К счастью, они могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими – не могут», – говорит он.

Главная причина – не нехватка материально-технических ресурсов, а невозможность координировать операции на поле боя, пояснил аналитик. Он отметил, что Силам обороны удалось выбить кадровый косяк офицеров среднего звена.

«У них хватает командиров взводов и рот. Генералы, которые могут отдать команду – их хоть стреляй, хоть сажай, – тоже находятся. А среднего звена – нет. Они могут организованно в атаку послать не более роты», – отметил он.

По его мнению, многое будет зависеть от того, какие стратегические решения будут принимать россияне, а также, какие стратегические решения будет принимать украинское командование.