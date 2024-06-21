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Военные РФ сбили собственный вертолет в Анапе

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  • 21.06.2024, 14:34
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Военные РФ сбили собственный вертолет в Анапе

Борт летел охотиться на Magura V5.

В ночь на 21 июня ВС РФ потеряли вертолет Ка-29, который летел над Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел благодаря friendly fire. По вертолету «удачно» отработала российская установка противовоздушной обороны (ПВО). О деталях инцидента рассказал российский блогер в Telegram-канале.

Первое сообщение о потере очередного Ка-29 появилось в 11:24 21 июня. Блогер опубликовал черно-белое изображение вертолета и написал, что во время боевого задания он разбился. Экипаж, четверо россиян, не выжили. О причинах инцидента и о месте, где это произошло, автор ничего не написал.

Другие российские военные добавили некоторые детали к ночным событиям 21 июня.

Блогер по прозвищу «Тринадцатый» заявил, что под Анапой россияне сбили собственный вертолет. Удар нанес ЗРГК «Панцирь-С1», который как раз в тот момент охотился на украинские БПЛА. В свою очередь, Ка-29 направлялся в сторону Крыма, чтобы отразить атаку беспилотных морских катеров Сил обороны. Похоже на то, что у россиян в очередной раз не сработала система «свой-чужой» и произошел «дружественный огонь».

Об инциденте в небе над Краснодарским краем также рассказал военкор Flightbomber. Он пояснил, что причина инцидента — особая новая тактика ВСУ. С его слов, Силы обороны одновременно атакуют БПЛА и морскими дронами. Вертолеты взлетают, что уничтожить морские дроны, и попадают под удар российской ПВО, которая именно в тот момент охотится на летательные аппараты.

«Искусственно создается перегрузка каналов с надеждой на ошибку и на меньшую эффективность и свободу действий для работы ПВО», — написал россиянин.

В Telegram-канале Минобороны РФ не упомянули о происшествии в Краснодарском крае. Ни слова об этом не написал губернатор Вениамин Кондратьев. В росСМИ ТАСС есть информация об инциденте с вертолетом Robinson R-66, но речь идет о происшествии за 7 тыс. км от Украины — в Амурском крае.

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