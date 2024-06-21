Россиянин перешел на сторону Украины и спас двух десантников-украинцев 2 21.06.2024, 15:11

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Голливудская история.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и стало известно, что российский военный с позывным «Эрик» перешел на сторону нашего государства и еще и спас украинских воинов-десантников, которые оказались на временно оккупированной территории.

Россиянин рассказал в интервью «Радио Свобода», что сразу осуждал полномасштабное вторжение в Украину, а потом подписал контракт с армией РФ, поскольку понимал, что все равно ему грозит мобилизация, и знал, - к контрактникам есть больше доверия в рядах оккупантов. «Эрик» утверждает, что сразу намеревался перейти на сторону украинцев. Россиянину удалось вывезти с Луганщины двух защитников нашего государства. Такая спецоперация длилась более восьми месяцев и имела кодовое название «Флаг».

«...В голове у меня уже зрел определенный план: если ты на контракте, тебе доверяют. Потому что контрактник - тире - доброволец. Поэтому заключил контракт и пошел, прости Господи, в эту армию российскую. Я понял, «время Ч» наступило, надо что-то делать. 123 бригада ВС РФ - оттуда приказ на меня пришел командующему округом. На старшину штурмового отряда «Шторм», - сказал он.

Собеседник объяснил, что это не «Шторм-Z», а «что-то вроде штурмового спецотряда», который на позициях постоянно не сидит, а должен штурмовать и вернуться, а потом дело доделывает пехота.

«Эрик» поделился, что позже связался с проектом Главного управления разведки Минобороны Украины «Хочу жить», который помогает оккупантам сдаться в плен, и договаривался о том, чтобы его встретили. Россиянин добавил, что заранее собирал документы и работал над тем, чтобы украинцы ему поверили.

«Итак, связался с проектом «Хочу жить», верифицировался, рассказал, кто я, сфотографировал и отправил документы, местность, где нахожусь. Договорились о пароле - и стал ждать. Через три часа со мной связались по паролю, и уже непосредственно куратор начал работать со мной», - рассказал собеседник.

По словам «Эрика» потом он просто прятался от своих полтора месяца - жил в оккупированном Первомайске в съемной квартире. Позже украинская сторона попросила россиянина попробовать спасти двух защитников нашего государства. Россиянин получил размеры одежды бойцов, купил для них российскую форму и раздобыл им документы.

«С документами отдельная эпопея была. Ведь выписка из боевого распоряжения - это самый главный документ. Там (в зоне боевых действий, - Ред.) можно не иметь паспорта, но главное, чтобы у тебя была эта выписка. В БРК еще пароль прописывается, который я на тот момент не знал, но в конце концов все узнали. Жена печатает те БРКи и привозит мне - так у меня на руках получается весь комплект документов (чтобы двигаться между блокпостами и позициями оккупационных подразделений, - Ред.)», - рассказал он.

"Эрик» также рассказал историю наших защитников. Он узнал, что ребята находились в госпитале, когда на территорию того населенного пункта, в котором они были, зашли захватчики. «Ну и местные жители, что бы там ни говорила российская пропаганда, их спрятали. Лечили, кормили, одевали. Полтора года! И тоже это элемент удачи, потому что трудно это сделать. Им выжить, а другим спасти их», - сказал россиянин.

Российский военный добавил, что потом получил точку, на которой забрал наших бойцов, они переоделись и повалялись в грязи, испоганили форму и шевроны, чтобы быть похожими на оккупантов.

«Десять блокпостов с различными приключениями - и в конце концов доехали до передовой, надели бронежилеты, каски и переходили линию фронта. Мне (украинские спецслужбы, - Ред.) прислали видео с дрона, где непосредственно я иду, основные ориентиры, где пулеметный расчет (ВСУ, - ред.) и вплоть до позывного, кто там был на позициях, на там старший», - отметил собеседник.

После этого «Эрик» стал рекрутом Легиона «Свобода России». Спецслужбы Украины забрали из России его семью.