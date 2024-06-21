Грабители ворвались в дом легендарного Роберто Баджо, когда он смотрел Евро-2024 1 21.06.2024, 15:20

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Роберто Баджо

В этот момент сборная Италии играла против Испании.

В Италии воры проникли в дом легендарного футболиста, обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо. В этот момент экс-футболист как раз был дома и вместе с семьей смотрел матч Евро-2024.

Издание Corriere del Veneto узнало, что на дом титулованного футболиста, экс-игрока сборной Италии напала группа из пяти вооруженных людей. Нападение произошло вечером 20 июня, когда сборная Италии играла против Испании на Евро-2024. Грабители ворвались в дом Баджо в коммуне Альтавилла-Вичентина.

По информации издания, как только грабители зашли в дом, Баджо попытался остановить одного из них, но тот ударил его пистолетом по голове. После этого Баджо и его семью заперли в комнате.

По данным итальянских СМИ, грабители вынесли из дома Баджо часы, драгоценности и деньги. Когда экс-футболист понял, что грабители ушли, выломал дверь и вызвал полицию.

Экс-футболиста отвезли в больницу, где наложили швы на лоб. Остальные члены семьи не пострадали. У Баджо и его супруги Андреины трое детей.