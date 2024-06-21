В курортном регионе Беларуси продается просторный дом на берегу озера 21.06.2024, 15:26

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С баней и собственным пирсом.

Уединиться в тишине, насладиться свежим воздухом, порыбачить или поплавать, а после этого — попариться в бане. В базе Realt появился дом, который создан именно для такой приятной и неторопливой загородной жизни. Интересное расположение между двух озер в агрогородке с развитой инфраструктурой, собственный пирс, качественное строительство, продуманная инженерия. Здесь всё уже практически готово для жизни — давайте посмотрим!

В агрогородке — два озера и хорошая инфраструктура

Коттедж находится в агрогородке Дуниловичи Поставского района Витебской области. Место, можно сказать, историческое: впервые Дуниловичи были упомянуты в письменных источниках в 15 веке.

Путь до Дуниловичей — это полтора часа от Минска по хорошему дорожному покрытию и всего два поворота. Природа вокруг впечатляющая — леса, озера, реки. На плодородной почве растут грибы и ягоды.

Агрогородок расположен между двух больших озер — Бледное и Свидно.

Здесь хорошо развита инфраструктура: есть оборудованные пляжи для отдыха, остановка общественного транспорта, продуктовые магазины, почта, кафе-столовая, школа и памятник архитектуры, построенный в 1769—1773 годах и входящий в список историко-культурных ценностей Беларуси. Это белоснежный католический храм в стиле барокко с уникальным двухъярусным алтарем. Еще одна достопримечательность этой местности — пейзажный парк Крикалы, сформированный на стыке 18 и 19 веков.

Участок — со ухоженным газоном и своим пирсом, с которого можно рыбачить

Дом, о котором мы расскажем, расположен прямо на берегу озера Бледное — такой локацией могут похвастаться только 6 участков в Дуниловичах. Причем он находится в точке возвышения, поэтому никогда не затапливается.

Площадь участка — 11 соток. На ухоженной территории со специально высаженным газоном сделана подсветка, а тропинки выложены плиткой. Изначально территория была с уклоном, поэтому постройки возвели на разных уровнях и соединили ступеньками, что придало ландшафту свою изюминку. Дом и баня расположены выше, зона для отдыха — пониже.

Оборудованы два въезда, есть стоянка для машин.

Поскольку участок расположен очень близко к озеру, здесь есть пирс с площадкой для рыбалки. В озере вылавливают крупных щук, карасей и даже линя.

И дом, и основательный забор возведены на ленточном фундаменте. Просторный двухэтажный коттедж занимает площадь 160 м², он был введен в эксплуатацию в 2022 году.

Открытая терраса опоясывает угол дома. Вид отсюда потрясающий: вековые деревья, большое озеро. Терраса идеально подойдет для семейных ужинов, для праздников в компании друзей и просто для спокойного отдыха наедине с природой.

На первом этаже дома — большая кухня-гостиная с окнами в пол, санузел и две спальни.

На втором — три комнаты, большой холл, в котором можно с легкостью поставить бильярдный стол.

В доме сделан свежий ремонт под ключ, установлены стеклопакеты. Второй этаж обшит деревом.

Есть баня и все коммуникации: можно жить или начинать агроусадебный бизнес

Крыша дома сделана из металлочерепицы, стены газосиликатные, утеплены и оштукатурены. Дом прогревается с помощью твердотопливного котла DREWMET MJ-1 (48 КВт, 12 контуров отопления), а на первом этаже дополнительно сделан теплый пол. На участке — своя утепленная скважина с водой глубиной 69 метров. Под дом и баню установлена канализационная металлическая емкость.

На участке расположена большая баня из цилиндрованного бруса диаметром 22 см с печью на дровах. Парилка вмещает шесть-семь человек. Также здесь есть помывочная, застекленный коридор и две комнаты отдыха — на первом и втором этажах. Установлен бойлер на 50 литров.

Помимо этого, на участке расположена хозпостройка с дровами.

Это место идеально подходит как для комфортной загородной жизни, так и для старта агроусадебного бизнеса. В коттедже может разместиться сразу несколько больших компаний. А выход к озеру, вековые деревья рядом, красивые природные пейзажи и уникальные достопримечательности поблизости могут стать уникальными фишками для гостей усадьбы.

Дом продается за 115 000 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь).