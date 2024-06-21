«Лисички можно было просто косой косить»2
- 21.06.2024, 15:39
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Белорус показал, сколько грибов вынес из леса за два часа.
Впечатляющий урожай боровиков собрал за два часа житель Речицы. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовало Bgmedia.
Собирать грибы он выбрался 20 июня в один из лесов Гомельской области. По словам мужчины всего за два часа он вынес из леса два таза и полную корзину боровиков.
— Лисички можно было просто косой косить. Также в лесу еще очень много земляники, черники. Поэтому не сидите дома. Все — за грибами, — отметил житель Речицы.