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«Лисички можно было просто косой косить»

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  • 21.06.2024, 15:39
  • 1,458
«Лисички можно было просто косой косить»

Белорус показал, сколько грибов вынес из леса за два часа.

Впечатляющий урожай боровиков собрал за два часа житель Речицы. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовало Bgmedia.

Собирать грибы он выбрался 20 июня в один из лесов Гомельской области. По словам мужчины всего за два часа он вынес из леса два таза и полную корзину боровиков.

— Лисички можно было просто косой косить. Также в лесу еще очень много земляники, черники. Поэтому не сидите дома. Все — за грибами, — отметил житель Речицы.

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