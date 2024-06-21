Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу РФ в Адыгее
- 21.06.2024, 15:48
Разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним.
В России в ночь на 20 июня по меньшей мере четыре беспилотника атаковали нефтебазу «Лукойла» в Адыгее.
«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки последствий атаки.
На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.
Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.