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Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу РФ в Адыгее

  • 21.06.2024, 15:48
Появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтебазу РФ в Адыгее

Разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним.

В России в ночь на 20 июня по меньшей мере четыре беспилотника атаковали нефтебазу «Лукойла» в Адыгее.

«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки последствий атаки.

На снимках со спутника заметно, что в результате атаки было разрушено как минимум одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.

Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

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