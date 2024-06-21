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Пять фильмов, которые помогут прочувствовать отпуск даже без путешествий

  • 21.06.2024, 15:53
Пять фильмов, которые помогут прочувствовать отпуск даже без путешествий

Один из них называется «Добро пожаловать в Рим».

Летом как никогда хочется отправиться в путешествие. «АиФ» собрал подборку фильмов, которые помогут перенестись в новые места, даже если отпуск еще не скоро.

«Без границ» (2015)

Истории героев начинаются в аэропорту: кто-то торопится в Америку на встречу, кто-то хочет посетить достопримечательности Еревана, а кто-то и вовсе наблюдает за всем из кабины паспортного контроля. Но никто, даже самый осторожный пассажир, не застрахован от неожиданных встреч и подарков судьбы.

«Берлин, я люблю тебя» (2019)

Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе Берлине. Сможет ли примирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разговаривающий на их языке? Получится ли у известного режиссера, уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И кого предпочтет влюбленный ипохондрик — эксцентричную девушку или разговаривающий автомобиль?

«Хэппи-энд» (2020)

На тайском побережье просыпается странный мужчина. Он одет в тельняшку, говорит по-русски и не помнит ни имени, ни причины, по которой он оказался здесь. Скоро герой осваивается и организует авантюрный бизнес. Но ответ на один вопрос продолжает его мучить. Зачем он всё-таки приехал?

«Побег из Вегаса» (2010)

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду – Альдуса Сноу, бывшего кумира миллионов, знаменитого рокера и прекрасного музыканта, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену.

«Добро пожаловать в Рим» (2017)

Джованни – респектабельный глава аналитического центра – возвращается в Рим из командировки и узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Агнеса встречается с Алессио. Теперь ему нужно убедить молодых людей, что они не пара. Комедия о современных Ромео и Джульетте, но уже не в Вероне, а в итальянской столице.

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