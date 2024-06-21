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Пхунсан для лилипута

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 21.06.2024, 15:59
  • 2,948
Пхунсан для лилипута

Путина в КНДР считают агрессивным нарциссом.

Ким Чен Ын нашел ключик к сердцу Путина.

Северокорейское агентство показало, что подарил президенту РФ коллега. Бюст формата «а Путин такой молодой», картину, которая, судя по лицу гаранта, ему не сильно понравилась и двух охотничьих собак местной породы пхунсан.

Заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён охарактеризовал этих собак как «безжалостных к нападающим», потому что они «одним махом налетают на жертву и вгрызаются в горло». Пхунсаны отличаются достаточно агрессивным поведением и требуют серьезной дрессировки. Впрочем, смотря на фотографии подаренных Путину песелей с хвостами бубликами, сложно поверить в их хищный нрав.

Похоже, Путина в КНДР считают агрессивным нарциссом. А еще респект местным фотографам, которые не выбирают лучшие ракурсы для съемки и публикуют «как есть».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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