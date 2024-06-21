В Фаниполе задержали шесть человек 21.06.2024, 16:06

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За участие в протестах.

Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с шестью задержанными за участие в акции протеста жителями Фаниполя. На видео задержанные белорусы говорят, что участвовали в акции протеста в 2020 году в своем городе.

«Медиазона» нашла профили трех задержанных в соцсетях: Викторию Янушкевич, Ивана Мельника, Андрея Шайковского. Последнего задержали вместе с женой.

В каком статусе находятся задержанные и по какой статье их обвиняют — неизвестно.