В Фаниполе задержали шесть человек
- 21.06.2024, 16:06
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За участие в протестах.
Приближенный к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с шестью задержанными за участие в акции протеста жителями Фаниполя. На видео задержанные белорусы говорят, что участвовали в акции протеста в 2020 году в своем городе.
«Медиазона» нашла профили трех задержанных в соцсетях: Викторию Янушкевич, Ивана Мельника, Андрея Шайковского. Последнего задержали вместе с женой.
В каком статусе находятся задержанные и по какой статье их обвиняют — неизвестно.