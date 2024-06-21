Буданов поделился «рецептом победы» над Россией 21.06.2024, 16:14

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Кирилл Буданов

И назвал три сценария войны, которые никогда не сбудутся.

В Украине не сработают ни корейский, ни молдовский, ни немецкий сценарии завершения войны. В случае с агрессией России против Украины необходимо «точку поставить раз и навсегда».

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, выступая с онлайн-лекцией для слушателей программы подготовки «Senior Executive Fellows» Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, пишет 24 канал. По убеждению главы военной разведки Украины, из-за российского вторжения произошло разрушение системы безопасности, созданной после Второй мировой – и мир должен приложить усилия, чтобы эту систему восстановить.

Буданов убежден, что сценарии завершения войны, примененные другими государствами, в Украине невозможны. По его мнению, в случае противостояния с РФ сработает только нераздельное сочетание дипломатии и силового подхода.

«Здесь (в Украине. – Ред.) невозможен ни корейский, ни молдовский, ни немецкий сценарии – все это не сработает. Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда», – подчеркнул глава ГУР.

Он обратил внимание слушателей лекции на то, что российское вторжение начало процесс разрушения мирового порядка, созданного человечеством после Второй мировой войны. И агрессия России против Украины, которая привела к этому разрушению, является ярким примером того, как один человек смог подорвать систему мировой безопасности.

«Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка», – заявил Буданов.