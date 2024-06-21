закрыть
21 июня 2024, пятница, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вводят лицензирование домов престарелых

1
  • 21.06.2024, 16:21
В Беларуси вводят лицензирование домов престарелых
иллюстративное фото tut.by

Это уже сделали для школ, но получилось не очень.

Дома-интернаты в Беларуси будут переименованы в социальные пансионаты, а специальные дома ветеранов для престарелых и инвалидов — в дома сопровождаемого проживания. А для создания частных заведений для проживания пожилых людей и инвалидов придется получать лицензию, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Минтруда.

«Правительство» внесло изменения в 14 постановлений в рамках Закона по вопросам социального обслуживания и социальных выплат. Одно из них — введение лицензирование для владельцев частных заведений для проживания пожилых людей и инвалидов.

Документом также сокращен перечень медицинских обследований, которые являются обязательными для направления в такие заведения. Кроме того, дома-интернаты переименуют в социальные пансионаты, специальные дома ветеранов для престарелых и инвалидов — в дома сопровождаемого проживания.

В Беларуси насчитывается по меньшей мере 15 частных домов престарелых. Только у одной из сетей есть пансионаты в 10 городах Беларуси.

Ранее в Беларуси уже ввели лицензирование школ. После «зачистки» из 35 учреждений остались лишь шесть.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский