В Беларуси вводят лицензирование домов престарелых 1 21.06.2024, 16:21

иллюстративное фото tut.by

Это уже сделали для школ, но получилось не очень.

Дома-интернаты в Беларуси будут переименованы в социальные пансионаты, а специальные дома ветеранов для престарелых и инвалидов — в дома сопровождаемого проживания. А для создания частных заведений для проживания пожилых людей и инвалидов придется получать лицензию, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Минтруда.

«Правительство» внесло изменения в 14 постановлений в рамках Закона по вопросам социального обслуживания и социальных выплат. Одно из них — введение лицензирование для владельцев частных заведений для проживания пожилых людей и инвалидов.

Документом также сокращен перечень медицинских обследований, которые являются обязательными для направления в такие заведения. Кроме того, дома-интернаты переименуют в социальные пансионаты, специальные дома ветеранов для престарелых и инвалидов — в дома сопровождаемого проживания.

В Беларуси насчитывается по меньшей мере 15 частных домов престарелых. Только у одной из сетей есть пансионаты в 10 городах Беларуси.

Ранее в Беларуси уже ввели лицензирование школ. После «зачистки» из 35 учреждений остались лишь шесть.