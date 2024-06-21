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«Парусная яхта в воздухе»: как ВСУ применяют польские БПЛА FlyEye 3.0

  • 21.06.2024, 16:29
«Парусная яхта в воздухе»: как ВСУ применяют польские БПЛА FlyEye 3.0

Глайдеры могут долго находится в воздухе с выключенным двигателем.

Вооруженные силы Украины используют разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye 3.0 от польской компании WB Electronic, которые могут долго находится в воздухе с выключенным двигателем. Как сообщает «Фокус», об этом написал командир экипажа аэроразведки ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) на своей странице в Facebook.

Александр Карпюк отметил, что FlyEye 3.0 — уникальный в своем роде БПЛА. По сути это глайдер, который использует двигатель только для набора высоты, а полет поддерживает благодаря большой площади крыльев, за счет аэродинамической подъемной силы. Когда БПЛА опускается ниже заданной высоты, двигатель включается на десять-двадцать секунд, чтобы снова набрать высоту. Эта особенность делает дрон очень выносливым, несмотря на слабую батарею.

«FlyEye — это такая парусная яхта в воздухе. И если пилот может использовать эти способности, то борт может летать довольно долго, не включая двигатель, особенно в летнюю жару, на термальных потоках», — отметил аэроразведчик.

По словам Александра Карпюка, такой БПЛА имеет свои минусы, в частности им сложнее управлять, чем дроном с постоянно работающим двигателем. Однако опытные экипажи могут извлечь из него пользу. Военный также опубликовал видео полета FlyEye на высоте 1000 метров, снятое другим FlyEye с высоты 1800 метров.

В комментариях к посту Александр Карпюк добавил, что FlyEye 3.0 рассчитан на 2 часа полета, однако однажды его БПЛА летал почти 4 часа и вернулся с 25% батареи. Высоту с 1000 до 2000 метров дрон набрал в выключенным двигателем.

«В мире такая концепция для БПЛА не считалась эффективной. ВСУ доказали, что они могут эффективно применять даже такие специфические дроны», — подчеркнул военный.

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