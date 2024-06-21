«На скорости выше 95 км/ч трясется весь автомобиль!» 8 21.06.2024, 16:36

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Белорус приобрел китайские шины на BMW X5 и остался недоволен.

Спор вокруг китайских шин разгорелся между автовладельцем из Минска и крупным белорусским продавцом.

Клиент убеждён: ему продали некачественный товар! С заключениями экспертизы, проведённой организацией, мужчина не согласен, объясняя это тем, что по ГОСТу в Беларуси нет нормативных значений допустимой величины радиального биения для шин его типоразмера — 275/40 R20 и 315/35 R20.

О подробностях этого инцидента, а также о том, какие права есть у покупателя в таком случае, рассказываем в материале av.by.

В марте нынешнего года минчанин Андрей приобрёл для своего автомобиля летние покрышки в крупной шинной сети. Свой выбор автовладелец остановил на китайском производителе Austone. За четыре колеса R20 белорус заплатил 1 075 рублей.

Однако уже через два месяца активной эксплуатации Андрей засомневался в качестве приобретённого товара:

— При езде со скоростью выше 95 км/ч начинало трясти не просто руль, а весь автомобиль! — рассказывает владелец BMW X5 (Е70).

Тогда мужчина обратился к продавцу с жалобой.

— Они сами стали балансировать колёса, но не смогли этого сделать. Затем посоветовали проверить диски... Я заехал на ближайший шиномонтаж — с ними оказалось всё в порядке. Только деньги впустую потратил! — сетует мужчина и добавляет, что за все услуги на станции пришлось заплатить почти 300 рублей.

Позже в компании приняли шины на рекламацию и в рамках внутренней экспертизы провели их исследование на значение величины радиального биения. Оно проверялось на балансировочном станке в соответствии с методикой ГОСТа — именно эта информация указана в заключении осуществлённой экспертизы.

«В связи с отсутствием нормативных значений допустимой величины радиального биения для шин с посадочным диаметром свыше 16 дюймов принимаем за нормативное значение, согласно п. 5.1.9 ГОСТ 4754-97, значение для радиальных шин с посадочным диаметром 15—16 дюймов», — также указано в официальном документе.

В таком случае радиальное биение должно составлять не более 1,5 мм. «После монтажа шины № 1 на эталонный обод было измерено радиальное биение. Максимальное значение величины составило 0,23. После монтажа шины № 2 на эталонный обод было измерено радиальное биение. Максимальное значение величины составило 0,53 мм».

Однако автовладелец убеждён: шины — некачественные! А отсутствие нормативных значений допустимой величины радиального биения для шин с посадочным диаметром выше 16 дюймов позволяет продавцу делать такие заключения.

— Не гарантия, а филькина грамота! — возмущённо говорит мужчина.

— Шины на гарантии, но отбалансировать их не представляется возможным, поскольку колёса — кривые. И это мне подтвердили на нескольких станциях! В том числе проверяли и на шиномонтажном стенде Hunter. Результат — чрезмерная силовая неоднородность, из-за чего шина непригодна к дальнейшей эксплуатации! — говорит Андрей.

В экспертной коллегии, куда обращался минчанин, подтвердили: это уже не первое обращение по поводу шин, приобретённых в данной компании, но по причине отсутствия нужного норматива экспертиза ничего не решит.

— Выход у меня только один — добиваться справедливости через суд!

СООО «Автосеть»: «Станки Hunter и чрезмерная силовая неоднородность — субъективное мнение клиента»

Журналисты обратились за официальным комментарием в СООО «Автосеть». Там подтвердили, что данный гражданин действительно в марте приобрёл у них шины Austone, а уже в мае обратился с жалобой на качество продукции. Далее публикуем ответ полностью:

— Шины были сданы на рекламацию с жалобой: «Биение в руль, вибрация по кузову на скорости от 95 км/ч и выше».

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» товар был принят на рекламацию (проверку качества). Рекламация была рассмотрена, по её результатам клиенту было предоставлено заключение на приобретённый (сданный на рекламацию) товар.

На данный момент в РБ нет нормативных документов, определяющих предельно допустимую величину радиального биения шин с посадочным диаметром свыше 16. СООО «Автосеть» с целью определения действительной величины радиального биения шин проводит измерение биения, и полученный результат сравнивается с имеющимся (15—16″ — не более 1,5 мм). Все измерения проводятся по методике и с оборудованием согласно ГОСТ 4754-97.

— В обязательном порядке все измерения проводятся с фото- и видеофиксацией, ссылки на видеоролики (предварительно загруженные на YouTube) включаются в заключение для клиента и хранятся на платформе YouTube для просмотра.

Станки Hunter и понятие «чрезмерная силовая неоднородность» — это субъективное мнение клиента. Непонятно, что берётся в данном случае за эталонное значение при проведении каких-либо замеров и сравнении с полученным результатом.

Представитель компании прикрепил письма Госстандарта «О радиальном и торцевом (боковом) биении» и «О требованиях к шинам, находящимся в эксплуатации», а также паспорт поверки индикатора часового типа ИЧ-10, используемого для проведения измерений.